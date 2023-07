Column Thijs Zonneveld | Voor Mathieu van der Poel is deze Tour de France een veredeld trainingskamp

Carlos Rodriguez ná Touretappe hard onderuit na botsing met geluidsman

Dan ben je in de Tour de France eindelijk klaar met die slopende eerste Pyreneeënrit, word je na de finish onderuit gekegeld door een geluidsman. Het overkwam Carlos Rodriguez (22), Spaans talent van INEOS Grenadiers die als tiende finishte en knap negende staat in het algemeen klassement. Hij hield er schaafwonden en bebloede ellebogen aan over.