Column Thijs Zonneveld | Vollering versus Van Vleuten is een potje psychologische oorlogsvoering dat al jaren duurt

Tranen met tuiten bij Matej Mohoric na minieme sprintzege in Tour de France: 'Voelt soms alsof je hier niet hoort'

De negentiende etappe in de Tour de France is gewonnen door Matej Mohoric. Na bestudering van de finishfoto werd de Sloveen als winnaar aangewezen na een spectaculaire en tevens razendsnelle etappe. Hij was in een sprint net iets sneller dan Kasper Asgreen, die daardoor geen twee op een rij scoorde.