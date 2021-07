Column Thijs Zonneveld | Twee weken geleden maakte Peter R. de Vries zijn rondjes op de fiets en keek hij naar de Tour

COLUMN Districts­kam­pi­oen Wout Poels weet zijn bondgeno­ten nog altijd te vinden

12 juli Zelfs in de jaren dat Wout Poels bij Team Sky in de Tour een belangrijk deel van het geel was, kon hij je zomaar herinneren aan die ene kop die ooit boven een artikel in deze krant had gestaan. ‘Twee viaducten als bondgenoten’. Op die twee viaducten over de A16 bij Effen kreeg Woutje in 2008 medekoploper Bram van Oosterhout op de knieën in het gevecht om de districtstitel.