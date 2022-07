Column Thijs Zonneveld | Hoe verrotter iedereen is, hoe beter voor Annemiek van Vleuten

De gordijnen waren nog half gesloten. Het licht in de badkamer stond aan. Op de grond een opengeslagen koffer. Gedrapeerd op het bed lag, als een natte vaatdoek over de kraan, Annemiek van Vleuten. Ze kon niks. Zelfs knipperen met haar ogen kostte al teveel energie. De paar hapjes die ze had ontbeten, had ze vlak daarna weer teruggezien als een bruinroze brei.