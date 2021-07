Cees Bol kwam er niet meer aan te pas na valpartij: ‘Uit het niets lag weg vol met gravel’

Bol was met vrijwel al zijn ploeggenoten betrokken bij een grote valpartij op zestig kilometer van de finish. ,,We rijden in een afdaling met hoge snelheid en uit het niets ligt de hele weg vol met gravel. Het hele gedeelte aan de rechterkant van het peloton schoof de berm in. Daar kon niemand van de renners wat aan doen”, zei hij. Hij wees naar de organisatie die de ploegen en renners daar beter voor had moeten waarschuwen. ,,Ik lag erbij en mijn fiets lag 5 meter verderop, dus ik heb daar vrij lang gestaan, Gelukkig valt mijn schouder mee en ik hoop dat het bij iedereen meevalt, want ik heb renners gezien die er slechter bij lagen.”