Cavendish wil weinig kwijt over recordzege: ‘Ik ben helemaal dood’

Mark Cavendish boekte vrijdag zijn 34ste ritzege in de Tour de France, maar wilde na afloop van de dertiende etappe niets kwijt over het record van Eddy Merckx dat hij evenaarde.

,,Ik ben zo dood", aldus Cavendish nadat hij zijn vierde etappe van deze Tour won. ,,220 kilometer in die hitte, met die wind en die finale, pfff. Ik ben zo diep gegaan, de jongens waren ongelooflijk. Ik zat helemaal op de limiet, maar ik moest het wel doen want de jongens reden de hele dag voor me.”

,,Tijdens de sprint was ik een bezorgd, omdat ik een waarschuwing van de jury had gekregen. Ik zou Bouhanni een kopstoot hebben gegeven in één van de eerste etappes. Dat was niet zo, maar dat leek zo omdat ik heel smalle schouders heb. Maar ik probeerde nu heel nadrukkelijk om niet te gaan leunen, alhoewel het gebruiken van je hoofd de veiligste manier is, veiliger dan wanneer je je elleboog gebruikt.”

Volledig scherm De bloemen zijn weer voor Mark Cavendish. © BELGA

“Het was een licht oplopende finish en Davide Ballerini lag voorop. Ivan Garcia Cortina had een goede sprint, maar Michael Mørkøv bracht me terug.”

Samen met Merckx is Cavendish nu recordhouder: ,,Ik realiseer het me nog niet, het is gewoon weer een zege in de Tour. Net als mijn eerste, hier droomde ik van als kind. Ik heb er zo hard voor gewerkt.”

Cavendish won zijn eerste Tourrit in 2008 in Châteauroux, de aankomstplaats waar hij dit jaar in de zesde etappe zijn 32e ritoverwinning bijschreef. Eerder won hij de vierde etappe in Fougères en daarna de tiende etappe in Valence. Met nog mogelijke sprints in Libourne en Parijs kan de Britse sprinter het record van Merckx nog verbeteren.

In de strijd om de groene trui heeft The Manx Missile nu 279 punten. Michael Matthews is met 178 punten zijn naaste achtervolger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder ook de video's van In Het Wiel vanuit de Ronde van Frankrijk.