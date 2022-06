Bora-hansgrohe met herstelde kopman Vlasov naar Kopenhagen

Video Tourwin­naar Pogacar tijdens speech op Champs-Élysées: ‘Nee, ik ga hier niet huilen’

Hij is nog maar 22 jaar oud, maar nu al een gevestigde naam in de wielerwereld. Tadej Pogacar verzekerde zich zondagavond van zijn tweede Tourzege. Op het podium in Parijs bedankte hij het publiek, de organisatie en vooral zijn ploeggenoten.

18 juli