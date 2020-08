Bol nuchter over kans op gele trui: ‘De sprint nog niet in mijn hoofd afgespeeld’

De ogen zijn vandaag gericht op Cees Bol (25). Van de zeven Nederlanders in de Tour de France maakt hij de meeste kans op de zege in de eerste etappe. En de eerste gele trui. ,,Alleen ga ik niet harder fietsen als ik daar vaak aan denk.’’

Door Daniël Dwarswaard



Op Instagram kreeg Cees Bol deze week een berichtje van een wildvreemde. ‘Wel een beetje je best doen. Je staat in mijn Tourtoto’. Bol, met een lach: ,,Kijk, nu ben ik tenminste gemotiveerd. Dat was ik daarvoor natuurlijk nog niet, haha. Het is uiteraard leuk dat mensen blijkbaar vertrouwen in je hebben hoor. Maar ook gek om mee te maken.’’

Want ja, het gaat vandaag over Cees Bol. Over zijn gele droom, over de kansen op een etappezege. Hij heeft er trouwens niet letterlijk van gedroomd, van die gele trui. ,,Ik slaap als een roosje, dromen doe ik niet. Gelukkig ook geen nachtmerries dus. Natuurlijk denk ik soms aan die gele trui. Al ga ik niet harder fietsen als ik daar steeds aan denk. Dus kun je het beter laten. Vaak lukt het prima, maar zo vlak voor de Tour gaat het er wel over. Nu met jou bijvoorbeeld.’’

Zijn tweede Tour is het, met een andere status dan vorig jaar. Toen moest hij als vervanger van de geblesseerde Tom Dumoulin leren en rondkijken. Na een val stapte hij uit na rit 16. Nu is het perspectief anders. Zijn ploeg, Team Sunweb, gaat voor hem rijden als een massasprint lonkt. ,,Ik voel wel lichte zenuwen. Dat is ook goed. Er komen kansen, maar het is niet dat ik gigantisch veel druk voel. Dat komt ook omdat we een sterke, allround ploeg hebben. Het gaat echt niet alleen om mij. Zo bezien móet er eigenlijk niets. Al wíl ik natuurlijk wel heel graag.’’

Lastig parcours

Bol moet eerst nog maar zien of het vandaag een massasprint wordt. Het parcours is lastig, geen weg in deze regio loopt vlak. Op de Promenade des Anglais na, de beroemde boulevard van Nice langs de Middellandse Zee. Dat is de plek waar om de eerste gele trui wordt gestreden. Met dus wellicht een eerste kans voor Bol. ,,Al ben ik niet zo van het vergelijken. Zo van: deze etappe heb ik meer kans dan in etappe zoveel. Het klinkt misschien gek, maar mijn eerste focus is nu vooral op die klimmetjes gericht. Die sprint heb ik nog niet in mijn hoofd afgespeeld. Er zijn zoveel scenario’s. We hebben een sterke ploeg met renners die ook op een andere manier kunnen winnen dan een sprint. Dat geeft een lekker gevoel.’’

De Tour is het podium om dat te laten zien, het moment om naam te maken. Dan zijn de mensen die Bol in hun Tourtoto hebben ook tevreden.

Volledig scherm Cees Bol. © photo: Cor Vos

Volledig scherm De routekaart van de eerste etappe. © ANP