Bol kijkt uit naar sprint op Champs-Élysées: ‘Het is nog niet klaar’

,,De koers was er naar om aan te vallen”, blikt de sprinter terug. Sunweb ging met twee opties van start: sprinten of meezitten in de aanval. ,,Tegenwoordig zijn we heel erg sterk in schakelen en om aan te passen naar de omstandigheden. We hadden Kragh Andersen en Arndt mee. Arndt is heel snel, dus zat op zijn gemak toen Kragh Andersen wegsprong.”



Met succes: Kragh Andersen werd niet meer teruggehaald en won zijn tweede Touretappe. Voor Sunweb staat de teller na ook een zege van Marc Hirschi inmiddels op drie. Cees Bol staat nog droog, maar voor hem wacht nog een kans in Parijs. ,,We hebben nu al drie ritten, paar podiumplekken en hebben een paar keer de prijs van de strijdlust gekregen. Het is supermooi, maar nog niet klaar", hint Bol op eigen succes. ,,Vandaag waren de bene best goed. De sfeer is goed in de ploeg, iedereen rijdt lekker en zolang de Tour nog duurt, gaan we voor meer.”