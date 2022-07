Ben O’Connor na rustdag niet meer van start in Tour de France

Met video Mathieu van der Poel rekent op massa­sprint in Calais: ‘Er komen nog kansen voor mij’

Hoewel Mathieu van der Poel wordt genoemd als een van de kanshebbers voor de winst in de vierde etappe, zegt hij zelf geen snode plannen te hebben. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck stelt in de rit van Duinkerke naar Calais alles in het werk om Jasper Philipsen naar de zege te loodsen.

5 juli