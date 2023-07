Bekijk hier alle uitslagen en klassementen van de Tour de France 2023 met Jonas Vingegaard als winnaar

Over de chaos in de Tour de France: ‘De kern van het probleem ligt niet echt bij de motards, wel bij publiek’

De vraag hoeveel tijd Tadej Pogacar had gewonnen als hij voor de top van de Joux Plane niet vol in de remmen moest voor de motoren, is er een voor de vergetelheid. Zeker is wel dat het niet de laatste keer is dat motoren de wedstrijd beïnvloeden. Over een onmogelijke dans tussen motards, renners, publiek en politie.