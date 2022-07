Angst in peloton neemt toe: ‘Net zo bang voor corona als het niet halen van de tijdslimiet’

Door Daan Hakkenberg



Met een beetje geluk is Dylan Groenewegen nog snel onder de douche gesprongen, voordat hij na zijn ritzege in Sønderborg in het vliegtuig stapte naar Frankrijk. Twee uur na de laatste etappe van de de Deense Tourdriedaagse zat het complete peloton in de charter naar Calais. Iedereen een mondkapje op uiteraard. Toch durft niemand met zekerheid te zeggen dat alle 176 renners vandaag in Duinkerke aan de start staan. Corona geldt momenteel als de grootste bedreiging voor renners in de Tour de France.