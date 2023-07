Altijd wegcijferen voor anderen, maar in Tour beleeft Wout Poels zijn mooiste dag: ‘Beter laat dan nooit’

De Tour is de Tour niet meer voor wielergoe­roe Rini Wagtmans: ‘Het is doodzonde’

Hij werd zelf vijfde en zesde in het eindklassement van de Tour de France en was daarna meerdere WK’s en bij de Olympische Spelen van 1980 wielerbondscoach van de Nederland. Nu volgt Rini Wagtmans de Tour vanuit Florida. ,,Maar het is niet meer wat het geweest is”, zegt de 76-jarige Willebrorder.