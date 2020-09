Alleskunner Van Aert kan veel, maar een grote ronde winnen is een brug te ver

Column Marc Hirschi is op zijn fiets gebeiteld door Michelange­lo

11 september Columnist Thijs Zonneveld was gisteren onder de indruk van Marc Hirschi, die met een prachtige solo de twaalfde etappe in de Tour de France won. ,,Hij is op zijn fiets gebeiteld door Michelangelo. Zijn benen bewegen, de rest is zo stil dat het soms is alsof je naar een foto staart.”