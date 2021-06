Alaphilippe telde af tot de finish: ‘Nog een kilometer, nog 800 meter’

,,Dit was een scenario dat ik van tevoren al had gevisualiseerd. Het is een supergevoel om zo te winnen. Met dank ook aan de ploeg, die geweldig werk heeft geleverd”, vertelde Alaphilippe, die een speciaal dankwoord had voor zijn Belgische ploeggenoot Dries Devenyns. ,,We hebben eerst de sprinters geëlimineerd. Daarna kwam Dries op kop om het tempo verder te verhogen. Ik kwam ruim 2 kilometer voor de streep op kop en had meteen een gat. Dat was eigenlijk niet voorzien, maar toen moest ik door. Het was echt aftellen. Dit is een geweldige ervaring.”