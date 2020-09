Afgestapte Tourwinnaars zijn laatste 50 jaar op vingers van één hand te tellen

Plugge over succes Jum­bo-Vis­ma: ‘Ik knijp me regelmatig in de arm’

15 september Met Primoz Roglic is Jumbo-Visma hard op weg naar zijn eerste eindzege in de Tour de France. Ploegbaas Richard Plugge over hoe het team op dit punt is gekomen en wat momenteel op Roglic & co afkomt. ,,Als wij het op de juiste manier doen, is er niks om ons zorgen over te maken.’’