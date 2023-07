Acht van Chaam wil Mathieu van der Poel als eerste binnen hengelen: ‘Met zo'n vedette kun je altijd voor de dag komen’

,,Vergeet ook niet wat hij in het voorjaar allemaal heeft gewonnen", zo doelt hij onder meer op zeges in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. De criteriums die de komende weken gaan draaien, azen volgens Van Steen echter vooral op de ‘emotie’ van de Tour. Nederlanders die daar in actie komen zijn sowieso in trek, maar de meeste willen uiteraard het liefst de winnaar van de ronde strikken. ,,Als we dat nu al wisten zou dat ons werk een stuk gemakkelijker maken", lacht Van Steen.

Samen met zijn collega John van den Akker vertrekt hij dit weekeinde naar Frankrijk om er maandag op de rustdag in de Alpen de nodige renners binnen te hengelen voor de vele criteriums en Nederland en België voor wie ze contracten regelen. ,,Die rustdag blijft toch wel het ijkpunt waarop je al veel zaken kunt doen.” Op dit moment liggen naast Van der Poel nog een aantal rest reeds vast. ,,Maar het is aan de organisatie van een wedstrijd om namen naar buiten te brengen.”

De criteriums na de Tour zijn traditioneel de evenementen waarop het publiek zich kan vergapen aan de renners die ze drie weken lang in actie hebben gezien in Frankrijk. De coureurs rijden die wedstrijd niet in ploegverband, maar vangen voor hun deelname een vaak fors bedrag aan startgeld. Van Steen stelt vast dat diezelfde renners de criteriums meer en meer niet alleen voor het geld erbij pakken. ,,Het rijden van een aantal criteriums is ook een manier om in gang te blijven in de periode tussen de Tour en de wedstrijden die daarna komen. Fabio Jakobsen werkte zo bewust toe naar het EK, dat hij ook won. Bauke Mollema pakt er altijd een paar mee als voorbereiding op de Clasica San Sebastian. Waarin hij ook altijd goed voor de dag komt.”