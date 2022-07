Zweten op warme Kermisrun: attractie in, attractie uit, gebouw in, gebouw uit

TILBURG - Met een parcours dat voert door de nodige kermisattracties en verschillende bijzondere gebouwen, is de Kermisrun in Tilburg met recht een hardloopwedstrijd met hindernissen te noemen. Voor de deelnemers verhoogt dat juist de loopvreugde.

Met een rood aangelopen gelaat en de nodige zweetpareltjes op het gezicht komen Eric en Rianne Kramer de Cakewalk uithollen, een attractie waar binnen trappen, bruggetjes en andere obstakels moeten worden overwonnen.

,,Het is te doen hoor, maar het is wel warm. Dit was wel de heftigste onderbreking tot nu toe”, zucht Eric. ,,Maar hartstikke leuk om mee te doen, dit doen we voor de eerste keer”, zegt de Goirlenaar, die samen met zijn dochter de 10 kilometer rent.

Biatlon met stop bij schiettent

Voor een ander groepje wordt de Kermisrun een soort biatlon, als tegenover de Cakewalk gestopt wordt om bij schiettent Police Academy even het geweer tegen de schouder te zetten en de trekker over te halen. Daarna vertrekken ze snel voor het vervolg van de route, die door het Stadhuis en via de Heuvelstraat naar het Pieter Vreedeplein voert, waar deelnemers over een roze loper bioscoop Pathé binnen rennen.

Quote Door de Coolblue en LocHal heen en we hebben ook nog op de Kop van Jut geslagen Nicole Adams, deelnemer Kermisrun

De start en finish van de Kermisrun was in poppodium 013, waar deelnemers na afloop een lunchpakketje in handen gedrukt krijgen. Daarin onder meer een broodje, jus de orange en een banaan om te herstellen. ,,Dat heb ik wel nodig”, zegt deelnemer Dimitiri Sidiras uit Tilburg, die het ‘herstelpakketje’ dankbaar in ontvangst neemt.

Ook hij spreekt van een warme editie van de Kermisrun. ,,Dit is de tweede keer dat ik meedoe. De laatste keer in 2019 deed ik ook mee, maar volgens mij heb ik er deze keer langer over gedaan. Ik ga zo naar huis om even uit te rusten en te douchen en dan kom ik vanmiddag terug naar de kermis om mensen te kijken.”

‘De 10 niet te doen’

Karin Oerlemans en Nicole Adams maken, nadat ze zijn gefinisht, eerst even juichend een foto op het podium van 013. ,,We hebben de 5 kilometer gelopen, want 10 leek ons met dit weer niet te doen”, zegt Oerlemans. ,,Maar wel keileuk”, vult Adams aan. ,,Door de Coolblue en LocHal heen en we hebben ook nog op de Kop van Jut geslagen.”

De vriendinnen liepen voor de eerste keer mee en lopen samen drie keer in de week hard. ,,We hebben ons vorig jaar ingeschreven voor de Tilburg Ten Miles. Dat ging niet door en op de datum van dit jaar kunnen we niet, dus toen zijn we wat anders gaan zoeken”, zegt Oerlemans.

En hij mag dan wel geen kermiswethouder meer zijn en zelfs geen wethouder meer, maar toch gaf Rolph Dols zondagochtend acte de présence bij de Kermisrun. In een roze hardloopshirt welteverstaan, om na een high five met de omroeper de finish te passeren.

Volledig scherm De Kermisrun. © Jules van Iperen/Pix4Profs