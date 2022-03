Zwangere hond vastbinden aan een motor was ‘puur een schreeuw om hulp’

R. is er niet bij in de rechtbank van Breda. Het gaat helemaal niet goed met de vrouw die eerst nog in Oosterhout woonde, nu in een daklozenopvang in Tilburg. Al twee keer is de zitting uitgesteld omdat ze er niet bij kon zijn, nu lukte het weer niet. Om onduidelijke redenen, geeft haar raadsman Gökhan Demir toe. Het gaat eigenlijk al jaren slecht met haar. ,,Ze is op enig moment in een sloot aangetroffen, ze wilde een einde aan haar leven maken.”