Zwaargewonde bij botsing auto met geparkeerde bestelbussen in Tilburg, twee inzittenden gewond

Met videoTILBURG - Bij een zwaar ongeval op de Bredaseweg in Tilburg zijn maandagmiddag twee mannen in een auto gewond geraakt. De wagen belandde op de verkeerde weghelft en raakte twee geparkeerde bestelbussen in de berm.