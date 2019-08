Zorgen om vermiste Corwin (14) uit Kaatsheuvel

Esbekenaar in Bogota, hoogleraar Bart van Hoof werkt al 22 jaar in Colombia

12:23 ESBEEK - Hoogleraar Bart van Hoof woont al ruim 20 jaar in Colombia, maar met zijn gedachte is hij altijd in Esbeek. Bij het artist in residence project bijvoorbeeld. Na de succesvolle eerste editie denkt Van Hoof al volop na over volgend jaar. ‘Colombia is meer dan drugsbaas Escobar, in Esbeek weten ze nu dat Colombia óók kunstenares Juliana is.’