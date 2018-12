Zorg voor Q-koortspatiënte Sanne kost bij elkaar 730 euro per maand: ‘Dat heb ik niet’

Brabant in beeld Rob Visser wint Brabant in Beeld: ‘Het mooie in Brabant is dat je in een half uur op de mooiste plekken bent’

8 december DEN BOSCH - De fotowedstrijd Brabant in Beeld is gewonnen door Rob Visser uit Bladel. Hij maakte een vijfdelige serie met bomen in het Liesbos in Breda, tussen eind 2017 en zomer 2018.