Zoon bewaart bijna 100 kilo vuurwerk op slaapkamer Udenhout: 'Ouders, besef wat uw kind kan aanrichten’

Agent Koen Simmers: 'Snapt de rechter wel wat die vent me heeft aangedaan?'

11:02 TILBURG - Nooit verlegen om een stevige mening. En die ventileert hij graag. Over omstanders die slachtoffers fotograferen bij een ongeluk op de A58. Over de rechter, die in zijn ogen slap straft. Koen Simmers, politievakbondsvoorzitter en agent, gebruikt zijn stem om zaken aan te kaarten.