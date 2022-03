Zomerse carnavalsoptocht door Tilburg valt in de smaak: ‘Hier had ik niet van durven dromen’

,,Geweldig mooi, hier leven we voor.” De Tilburgse optocht is nog maar net uit de startblokken en in de St. Josephstraat is het al volle bak feest. Onderhand om de paar woningen hebben bewoners buiten een feestje opgetuigd. Met geluidsinstallaties, tenten en drank. Voor de woning van Ad Paaijmans staat een dj-tafel en hoge tafels met bier. ,,Zo vieren we de optocht al 35 jaar. Eindelijk kan het weer.”