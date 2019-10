Zo groot is het personeelstekort in de horeca: gratis reis naar Ibiza voor nieuwe collega

Al tientallen jaren draait Ibiza-eigenaar Michel Vekemans mee in de Tilburgse horeca, maar zo erg als nu heeft ‘ie het nog nooit meegemaakt. Niet dat de zaken slecht gaan, integendeel, maar personeel is in geen velden of wegen te bekennen. ,,Het is echt, echt verschrikkelijk.” De Ibiza-eigenaar wil personeel lokken door een reis naar het eiland Ibiza aan te bieden . ,,Ik heb tien man nodig om mijn team weer op sterkte te krijgen. Als die er in juli nog werken, stuur ik ze op gratis vakantie.” Vekemans staat lang niet alleen in zijn zoektocht, bijna overal zijn ondernemers naarstig op zoek naar goed personeel.

Het is een doorlopend probleem, vertelt Jaap van Ham, eigenaar van café Bakker, café Polly Maggoo, Het Ketelhuis en de rooftopbar Doloris. ,,Vooral rond deze tijd is het merkbaar. In september begint het nieuwe studiejaar, dan beslissen veel studenten dat ze dit jaar écht die veertig studiepunten nodig hebben, of wat het ook is.” Hij lacht: ,,In oktober nemen die aspiraties af en in november vallen de eerste studenten uit, dan herstelt het zich weer een beetje.”

Veel horeca, minder studenten

De reden voor het tekort is overduidelijk, vertelt Van Ham. Er kwam de afgelopen jaren veel horeca bij in Tilburg en studenten hebben minder tijd naast hun studie. De basisbeurs voor studenten werd in 2015 vervangen door een leenstelsel. In tegenstelling tot de jaren ervoor moet nu iedere ‘gekregen’ euro terug worden betaald. Vekemans: ,,Als je nu een jaar vertraging oploopt omdat je in de horeca werkt, ben je de klos.”

Neem studente Isa Vos: ze werkte bij rockcafé Little Devil. ,,Tot 2 of 3 uur schoonmaken, dan met niet zoveel slaap naar school. Het kostte me een studiejaar.” Ze kon gelukkig bij een andere studie instromen, liep geen jaar vertraging op. ,,Ik vond het geweldig hoor, de tijd van mijn leven, maar doordeweeks nachtwerk in de horeca is naast de studie niet te doen.” Het probleem speelt niet alleen de bediening en achter de bar, afgelopen jaren was er een tekort aan koks . Grappig genoeg hebben ze het in de horeca juist zo moeilijk doordat het goed gaat. Er komen steeds meer zaken bij, maar de forse groei van het aantal banen wordt niet bijgebeend en het verloop is groot. Op jaarbasis worden er 90.000 nieuwe medewerkers gezocht, terwijl er maar 11.000 jongeren een mbo-horecadiploma halen. Studenten, normaal een goede oplossing, hebben het steeds drukker.

Hogere lonen?

Tijdens de crisis was er nog wel genoeg personeel, daarna ging het heel snel de andere kant op. Dat vertelt Dolf Colen, eigenaar van café Stoffel en voorzitter van de Tilburgse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. ,,Mensen konden weer in hun gekozen beroepsgroep terecht. De cameraman die in de horeca werkte omdat hij geen werk kon krijgen, kon weer cameraman worden.” De lonen omhoog? Colen: ,,Ik betaal zelf al niet conform de CAO. Je moet in deze tijd wel met betere voorwaarden komen zoals een keer een leuk uitje of scholing. Goede werkgevers weten de mensen langer aan zich te binden.” Hij bespeurt ook een mentaliteitsverandering. ,,Mensen zijn minder materialistisch. Niet iedereen wil nog 40 uur per week werken zoals vroeger, met 28 uur en minder geld zijn mensen ook tevreden.”

Buitenlandse hulp

Hulp komt er uit het buitenland, in steeds meer horecazaken werken buitenlandse studenten. Vekemans heeft bijvoorbeeld verschillende nationaliteiten in dienst (zie kader), bij Colen werken vier Portugezen in de keuken en ook bij Doloris lopen internationale studenten in de bediening rond. Van Ham: ,,Een Italiaan, twee Spanjaarden, iemand uit Ierland. Hartstikke leuk en dat past ook prima bij het concept.”



In Amsterdam is de voertaal in de horeca veelal Engels, krijgen we dat straks ook in Tilburg? Colen vindt het niet erg om op het terras in het Engels aangesproken te worden. ,,Maar je moet je als horeca-eigenaar wel bedenken dat je daarmee ook een drempel op kunt werpen voor andere mensen. Lang niet iedereen vindt het fijn om hele gesprekken in het Engels te voeren.” Van Ham: ,,Ik denk niet dat het zo’n vaart zal lopen. Bij Het Ketelhuis (een pannenkoekenrestaurant - red) spreken alle medewerkers Nederlands, daar past het niet.”



Overigens verwacht Colen in de toekomst meerdere oplossingen. ,,Ik zie het ook liever niet, maar er komt weer een crisis aan. Dat gaat altijd in golfbewegingen.” Daarnaast zal automatisering de horeca veranderen, in de keuken werk uit handen nemen, maar ook op het terras. ,,In het Vondelpark heb je nu al een terras met QR-codes. Daar bestel je zelf het drankje aan tafel en wordt het meteen zonder tussenkomst van de bediening betaald.” Hij lacht: ,,Het biertje brengen doen ze dan nog net wel zelf.”