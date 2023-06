Zilveren Griffel en Zilveren Penseel voor Tilburgers. Prijzen voor beste kinderboeken van Nederland

MET VIDEO Manchester City opgelet! Voetbalgek­ke Elin (11) wil droom verwezen­lij­ken

,,Ja, ik ga naar Manchester City. Dat is gewoon de beste club ter wereld.” Aan zelfvertrouwen heeft de jonge Elin Ambags uit Den Bosch geen gebrek. ,,Of naar Real Madrid”, voegt ze er terloops aan toe. Het meisje ademt voetbal en is minstens een uur per dag met de bal in de weer.