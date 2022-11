Zeventig bruidsparen vieren samen hun gouden bruilofsfeest in Hilvarenbeek

Het is de eerste keer dat Hilvarenbeek de huldiging in deze vorm organiseerde. Burgemeester Weys vertelde in zijn toespraak waarom hiervoor gekozen is: ,,In Hilvarenbeek zijn er dit jaar maar liefs zeventig gouden bruidsparen, en het is natuurlijk heel bijzonder dat een huwelijk zo lang standhoudt en zeer zeker een mooie gelegenheid om dit te vieren. Daarnaast hebben we dit jaar ook nog ongeveer twintig paren die zelfs al 60- en 70-jarig huwelijksjubileum vieren. Waarmee is wel aangetoond dat de liefde in Hilvarenbeek op een stevig fundament bloeit in Beek.”