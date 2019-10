Zes minderjarigen stelen auto en tanken zonder te betalen: aangehouden in Tilburg

Nóg een sport­school laat oog vallen op Hilvaren­beek, Hart for Her richt zich op vrouwelij­ke doelgroep

11:44 HILVARENBEEK Een nieuwe sportschool wil zijn entree maken in Hilvarenbeek. De fitnessketen Hart for Her heeft een principeverzoek ingediend voor de vestiging in een pand aan de Vrijthof maar de gemeente Hilvarenbeek heeft daar vooralsnog negatief op gereageerd.