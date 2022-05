Zes meldingen van mogelijke drogering met injectienaalden tijdens Pleinfestival in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Zes mensen zijn zaterdagavond mogelijk met een injectienaald met verdovende middelen geprikt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Daar is sinds donderdag het Pleinfestival in volle gang. Zaterdagavond stond het meezingfestijn op het programma, maar het is niet duidelijk of de zes daar mogelijk zijn gedrogeerd.

De zes mensen meldden zich zaterdagavond bij een EHBO-post op het plein. Daar gaven ze aan dat ze mogelijk geprikt zijn, zogenoemde ’needle spiking’. Een van hen, een 18-jarige vrouw, werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander persoon heeft aangifte gedaan.

De politie meldt zondag dat De Forensische Opsporing onderzoekt of deze mensen daadwerkelijk zijn gestoken of geprikt en waarmee dat dan zou zijn geweest. ,,We gaan nu in gesprek met de melders en kijken vanuit daar wat voor onderzoek wordt uitgevoerd", vertelt een woordvoerster. Ook wordt onderzocht wat ervoor heeft gezorgd dat de 18-jarige vrouw onwel is geworden.

Nieuwe dreiging in uitgaanswereld

Politie en verslavingszorginstanties zijn alert op een mogelijk nieuwe dreiging in het Nederlandse uitgaansleven: stiekem gedrogeerd worden met een injectienaald. Zo is een jonge vrouw uit Drenthe waarschijnlijk slachtoffer geworden van deze nieuwe manier van drogeren. In diverse Europese landen zorgt needle spiking al langere tijd voor consternatie onder het vrouwelijke uitgaanspubliek.

De organisatie van het Pleinfestival zelf willen niet reageren. Ze verwijzen daarvoor naar de woordvoerder van de gemeente Loon op Zand. Die kan nu echter ook niet zeggen hoe het verder gaat. ,,We hebben nu geen antwoorden omdat er nog zoveel onduidelijk is over wat er is gebeurd. We wachten wat dat betreft af wat het onderzoek van de politie oplevert.”

Tot die tijd heeft de gemeente dan ook geen rol, zo geeft de woordvoerder aan. Het Pleinfestival is een echt familiefeest dat al sinds donderdag op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel aan de gang is. Hoe het nieuws is gevallen bij het bestuur, is niet duidelijk.

De politie dringt erop aan om een huisarts te bezoeken als je zaterdagavond bij een van de festiviteiten op het Anton Pieckplein onwel bent geworden. Kaatsheuvel staat het hele weekend in het teken van kermis en allerlei verschillende festiviteiten zoals een braderie en meezingfestijn onder de naam Pleinfestival.

