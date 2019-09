Zeer grote brand slaat over naar vierde pand op industrieterrein Kraaiven Tilburg, NL-Alert afgegeven

Video'sTILBURG - Een zeer grote brand woedt donderdagnacht in vier bedrijfspanden aan de Kroonstraat in Tilburg, waaronder bij bakkerij Maitre Paul, Vollenhoven Olie Technologie en Frank van de Wijgert partijhandel. De brandweer is groots uitgerukt en krijgt hulp van de luchtmacht. NL-Alert heeft een noodmelding rondgestuurd: ‘Houd ramen en deuren in de omgeving gesloten.’

De brand ontstond rond 03.10 uur, volgens de Veiligheidsregio bij Maitre Paul, waarna die zeer snel uitbreidde. Vlammen van tientallen meters hoog werden gezien, waarbij ook explosies werden gehoord. Omdat er sprake is van veel rookontwikkeling werd er rond 04.42 uur een NL-Alert verstuurd in Tilburg en in Dongen, waarin wordt verzocht ramen en deuren in de omgeving te sluiten.

De omgeving is afgezet door de politie. De brandweer is met meerdere wagens gekomen om de brand onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen. De brandweer krijgt hulp vanuit omliggende regio’s en de luchtmacht. Die laatste zet drones in om een beeld te krijgen van waar de brand precies woedt.

Olievaten

Zo’n twaalf medewerkers van Maitre Paul die nachtdienst hadden zijn in veiligheid gebracht en staan buiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De oorzaak van de brand ligt mogelijk in en vriezer van de taartenbakkerij Maitre Paul. Medewerkers van een ander bedrijf op het industrieterrein geven aan dat zij tussen 02.00 uur en 02.15 uur al een brandlucht roken. Zij bevestigen dat de brand inderdaad is begonnen aan de achterzijde van het pand van Maitre Paul. Mogelijk is de brand ontstaan in een vriesruimte.

Directeur van Vollenhoven Olie, Thomas Bogaers, zegt dat er veel olie in zijn pand ligt opgeslagen. ,,Er staan hier olietanks en vaten van zo’n 1.000 liter, daar blijft niks van over.”

Vierde bedrijf

Rond 06.30 uur werd duidelijk dat de brand oversloeg naar een vierde pand, van het bedrijf Euromaster Tilburg Truck. De brandweer is met zo’n 80 personen ter plaatse, ook worden metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. Deze worden vooralsnog niet gemeten. De brandweer geeft het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Door de brand dalen roetdeeltjes neer, onder andere in de Reeshof. De brandweer adviseert mensen om bij last de roetdeeltjes weg te spoelen en daarna de handen te wassen.

