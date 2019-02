Zeer grote brand in papieropslagloods in Tilburg: deel loods is ingestort

video + update Nieuw Jack's Casino Tilburg ontruimd door vreemde lucht, brandweer vindt niks bij metingen

3 februari TILBURG - Jack's Casino is zondagmiddag ontruimd nadat er een vreemde lucht was waargenomen in het casino van het Van der Valk Hotel aan de Dokter Bloemenlaan, bij de A58 in Tilburg. Alle gasten van het casino werden naar buiten geleid. De brandweer deed onderzoek, maar kon met meetapparatuur niks vinden.