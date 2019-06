Ze was acht en werd doodgeschoten: Joke stierf in de Tilburgse IJzerstraat

Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Het deel over de verzetsmensen komt uit de archieven. Over het laatste samenzijn van Joke en Noud vertellen de nabestaanden. Twee van haar zussen zijn nog in leven. Voor dit verhaal komen we ze op het spoor via Arno Vermeer. Zijn vader Jan was de broer van Joke.



Arno kent het verhaal via zijn vader. ,,Een verdwaalde Duitse kogel. In die tijd was er nog niet de bebouwing die je nu in de IJzerstraat hebt. De bakkerij had daar een achteruitgang.” Thuis kwam het verhaal over haar dood wel eens voorbij, maar niet uitvoerig, vertelt Arno. Een foto van Joke hing boven de schouw bij zijn grootouders.



Vader Jan overleed zes jaar geleden, maar de directe lijn met het verleden is daarmee niet opgedroogd. Als Arno aan de familieboom rammelt, valt er een flink aantal verhalen uit. Het verhaal van Joke’s zus Lien van Son-Vermeer over de geur van lelies. Maar ook Emmy Bergman-Vermeer, eveneens een zus van Joke, is nog in leven.