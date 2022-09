Ze leerde het vak bij Lei Ping, nu heeft Eveline Wu een Mood in Tilburg: ‘Ik wilde altijd terug naar deze stad’

Tilburg is een moeilijke stad voor nieuwe horeca, hoorde ze van vrienden en kennissen. Niet dat Eveline Wu er onbekend is, ze woonde drie jaar in Tilburg-Noord en groeide op in Udenhout. Zenuwen? Die ontbreken op de vrijdagmiddag als haar nieuwste restaurant Mood Tilburg net open is voor het publiek. ,,De beste sushi-chefs van mijn zaken in Rotterdam en Eindhoven heb ik hiernaartoe gehaald.”



Wu is een door de wol geverfde ondernemer. Ze bestiert in Eindhoven, Rotterdam en Schiedam Mood-restaurants en heeft nog veel meer zaken. De veertiger is dit jaar te zien op 24Kitchen én werkt aan haar eerste kookboek. De kiem van al die successen werd net buiten Tilburg gelegd: Wu leerde het vak bij Chinees restaurant Lei Ping in Udenhout, waar ze op haar vijftiende belandde.