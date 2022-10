Wynshop in Goirle is failliet

De wijnspeciaalzaak zat op een prominente plek aan de Tilburgseweg in Goirle. Daar ging de zaak anderhalf jaar geleden open in het pand waar daarvoor slijterij Gusto zat. Die zaak stond toen, vanwege de gezondheid van een van de zaakvoerders, op het punt om te stoppen. Het hoekpand werd daarop rigoureus in twee maanden getransformeerd tot een moderne wijnwinkel.

Er werken vijf tot tien mensen in de zaak waarvan officieel op 4 oktober het bankroet werd aangevraagd. Wat de oorzaak is van het faillissement en of een doorstart mogelijk is, is niet bekend. Bij de winkel wordt de telefoon maandagmorgen niet opgenomen, de curator is vooralsnog niet bereikbaar. Naast de winkel deed de zaak ook aan proeverijen en (zakelijke) borrels en diners.