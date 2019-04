Wraakactie na achtervolging? Tim (29) geeft naam van ‘brandstichter’ aan politie: ‘Dit had mis kunnen gaan’

TILBURG - Een wraakactie, daar gaat Tim Verhoeven (29) uit Tilburg vanuit. In oktober vorig jaar werd de auto van zijn zus in brand gestoken door een onbekende man . Dat gebeurde een dag nadat Verhoeven een dronken bestuurder van de weg had gehaald en had overgedragen aan de politie. ,,Ik durf met zekerheid te zeggen dat een familielid van deze persoon wraak is komen nemen.”

Verhoeven heeft de naam van de vermeende brandstichter doorgegeven aan het onderzoeksteam. De politie bevestigt dat er meerdere personen in deze zaak zijn gehoord, maar houdt verder de kaken stijf op elkaar. Het onderzoek is volgens een woordvoerder in de afrondende fase. ,,Dat is alles wat er over gezegd kan worden.”

Metershoge vlammen

Het scheelde niet veel of de autobrand sloeg die zondagnacht over op enkele woonhuizen in de Pijlijserstraat. Op videobeelden, gemaakt met een particuliere bewakingscamera, is te zien hoe een onbekende man een vloeistof over de auto giet en daarna in brand steekt. Het vuur komt metershoog en woedt vlak langs enkele woonhuizen.

,,Er wonen in deze straat veel jonge gezinnen met kinderen. Dit had gruwelijk kunnen aflopen”, zegt Verhoeven tegen het Brabants Dagblad. Ook Willem van Hooijdonk van de politie sprak in Bureau Brabant met een serieuze ondertoon over de brand. ,,Je wilt er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de brandweer niet snel ter plekke was geweest om het vuur te blussen.”

‘Levensgevaarlijk‘

Een half jaar na dato is er nog altijd niemand gepakt voor de brandstichting, tot grote frustratie van Verhoeven. Hij zegt met ‘95 procent zekerheid’ te weten wie de dader is. Een dag vóór de brand zette hij de achtervolging in op een automobilist die ‘levensgevaarlijk’ door de Pijlijserstraat aan het slingeren was. De bestuurder ramde een geparkeerde auto en reed vervolgens door richting het centrum.

Verhoeven zette hierop de achtervolging in en probeerde de bestuurder tot stoppen te dwingen. ,,Op dit tijdstip was het heel druk in de stad. Ik probeerde te voorkomen dat deze persoon een ernstig ongeluk zou veroorzaken.” Na een tweede poging lukt het Verhoeven om de bestuurder naar de kant te krijgen.

,,Heel toevallig kwam de politie op dat moment voorbijrijden. De agenten hebben de bestuurder, die onder invloed was van alcohol, direct meegenomen. ”

Bewakingsbeelden