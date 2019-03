WOZ-waarde stijgt het hardst in vier grote Brabantse steden; bekijk hier de huizenprijzen in uw gemeente!

VIDEO Vermaning aan het begin van de Kruikenvie­ring: geen zakdoekjes achterla­ten

14:16 TILBURG - Na afloop graag geen gebruikte zakdoekjes achterlaten in der kerkbanken. Die aansporing kregen de Kruiken in de Heuvelse kerk maandagmiddag te horen nog vóór prins Etienne d'n Irste over het gangpad naar voren schreed. Zonder steek, want zelfs prins carnaval wordt geacht blootshoofds in Gods huis plaats te nemen.