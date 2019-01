Workshop Waogebouw in Baarle-Nassau: ‘Met papa heb ik al eens een raceauto van gips gemaakt hoor’

BAARLE-NASSAU - Zaterdag vond in een loods in Baarle-Nassau voor de zevende keer de workshop carnavalswagen bouw voor kinderen plaats. Zo’n 25 bouwers kregen tips en trucs van de ervaren mannen.

Stef Jansen van het Bouwerscollectief: ,,Wij zijn een overkoepelende stichting die bouwgroepen helpt met raad en daad. En om jeugd bij carnaval en het bouwen van een carnavalswagen te betrekken, organiseren we deze workshop waarbij verschillende bouwclubs de kinderen begeleiden .” Cas van Heijning (8) heeft samen met Luuk Kooistra (6) een raceauto getekend en zijn samen met de ervaren bouwers Kees Timmermans en Marco Slockers bezig de wielen te maken. Van staal is de vorm gemaakt die bekleed wordt met gaas om vervolgens met papier te beplakken. Voor beiden is het de eerste keer dat ze een carnavalswagen bouwen. ,,Maar met papa heb ik al eens een raceauto van gips gemaakt hoor!” vertelt Luuk trots.

Niet verklappen

Meer ervaren zijn Amy van de Korput (9) en Ruben Schuit (9) uit Chaam. Ze hebben zelfs een eigen clubje, de RATTjes ,,Omdat we Ruben, Amy, Thomas en Teun heten”, legt Ruben uit. Wat ze voor hun derde deelname aan de optocht precies gaan maken, wil Amy nog niet verklappen. ,,Het heeft te maken met het motto ‘We zetten alles op z’n kop’ in Chaam.” Ze maken samen met Jack Kox een ronde vorm wat een hoofd moet worden, dat willen ze wel vertellen. ,,En we willen confetti of serpentines uit de oren laten komen!”

De moeders Ciska Jansen en Tessa van de Korput steunen hun kinderen bij de bouw. ,,Je moet er als ouders ook tijd en energie in steken” zegt Tessa. ,,Maar je moet het zelf ook leuk vinden want ze kunnen natuurlijk niet alles zelf”, vult Ciska aan. In de loods is ook Jeugdprinses Puckelientje van Bonenpikkerslaand (Chaam). Niet officieel, maar om haar broertje te helpen. ,,Maar ik vind het wel leuk vandaag. Want als ik het allemaal zo zie, krijgen we een mooie optocht!”

Volledig scherm Ruben (L) en Amy (R) werken hard aan hun creatie voor de carnavalsoptocht in Chaam © Rudolf Robben