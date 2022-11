Woonwijk Vroonacker in Diessen ‘niet in beton gegoten’, wethouder wil advies van gemeenteraad

HILVARENBEEK/DIESSEN - Een eerste schets ligt er, de omwonenden en grondbezitters hebben hun zegje al mogen doen over de nieuwe woonwijk Vroonacker IV in Diessen en toch moet nu eerst de gemeenteraad daar iets van vinden. De commissie ruimte was donderdag een beetje in de war.