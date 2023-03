Woonwagen in Tilburg zwaar beschadigd door brand

met videoTILBURG - In een woonwagenkamp aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg is vrijdagmorgen rond 06.15 uur brand uitgebroken. De brandweer schaalde meteen op om het vuur te blussen. De woonwagen bleef zwaar beschadigd achter.