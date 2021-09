Woningmarkt in dorpen ten oosten van Tilburg is ‘zeer exclusief en ontoegankelijk’

De stad zit vol, dan maar naar het dorp? ‘Het aanbod is hier net zo goed heel, heel krap’

27 maart TILBURG - De huizenmarkt in Tilburg is dol, gelukkig liggen er mooie dorpen op een klein autoritje afstand. Nou, vergeet het op veel plekken maar. In Oisterwijk en Hilvarenbeek is het net zo ‘absurd’, ook door de uittocht van Tilburgers. ,,Onder de drie ton vind je bijna niets in Goirle”, klinkt vandaag in deel 10 van de serie Onbetaalbaar Wonen.