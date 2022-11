Woningen onbewoonbaar na explosie en brand in Van Hogendorpstraat Tilburg, oorzaak onduidelijk

Tilburgse Kaylee helpt met haar podcast jongeren rouwen na verlies van ouder: ‘Herkenning is zo fijn’

TILBURG – Wat ga ik in hemelsnaam doen met de rest van mijn leven? Dat was het eerste wat door het hoofd van Kaylee Noteboom (25) schoot toen haar moeder overleed. Ze zocht zich een slag in de rondte naar manieren om te rouwen, zonder succes. Nu wil ze met haar podcast Dag Lieve leeftijdgenoten helpen die hetzelfde proces ondergaan.

21 november