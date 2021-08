‘Wonder’ in Beekse Bergen: Cheeta adopteert drie andere welpjes

,,Dit is echt een bijzondere situatie, die bij ons nog nooit is voorgekomen. Cheeta Sara kon niet meer voor haar jongen zorgen en er is een welpje uiteindelijk ook overleden”, vertelt dierverzorger Mariska Vermij - Van Dijk. ,,Kate beviel een dag later, waarna we besloten om de drie jongen van Sara bij haar nestje te leggen. Ze accepteerde de welpjes gelijk en zorgt er uitstekend voor.”

In totaal gaat het om vier mannetjes: Pikachu, Onix, Jynx en Ajabu hebben. De twee vrouwtjes heten Nyah en Bomani.

Volledig scherm De pasgeboren welpjes. © Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk.

De populatie van de cheeta, ook wel jachtluipaard genoemd, neemt af. In het wild leven momenteel nog maar zo’n 7.000 volwassen dieren. Om te zorgen voor een gezonde populatie van cheeta’s in dierentuinen, is er een managementprogramma, ook wel fokprogramma genoemd.

Trotse verzorgster

Safaripark Beekse Bergen is coördinator van dit programma. “Dat betekent dat we goed kijken welke dieren het beste gekoppeld kunnen worden om zo gezonde jongen te krijgen. Het is prachtig dat die kennis ook resultaat heeft in ons eigen park. De geboorte van deze zes welpjes is fantastisch, zeker ook omdat de vaders, Ash en Rowan, in het kader van het managementprogramma naar ons park zijn gekomen”, aldus de trotse verzorgster Vermij – Van Dijk.

