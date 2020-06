Winkeleigenaar probeert inbrekers te pakken na ramkraak op Toemen Modelsport in Oisterwijk

Poppodium 013 naait gratis mondkapjes van T-shirts Roadburn, WOO HAH! (en meer)

10 juni Do 10 jun: Op de plek waar normaal bier in plastic bekers klotst, mensen meedeinen met de muziek of headbangen, worden deze dagen mondkapjes gemaakt. De grote zaal van het Poppodium 013 is tijdelijk veranderd in een naai-atelier. ,,Stilzitten zit niet in onze aard.”