Willem II zet zich met hartverwarmende actie in voor stamceldonatie: ‘Matchday is Matchisday’

Willem II zet zich vrijdagavond op bijzondere en hartverwarmende wijze in voor het goede doel, in dit geval Stichting Matchis. Het thuisduel met FC Dordrecht staat (middels een speciaal wedstrijdshirt en collectes) volledig in het teken van het belang van stamceldonatie.

Stichting Matchis zet zich in voor mensen met een ernstige bloedziekte (zoals leukemie) en zorgt ervoor dat zij zo snel mogelijk een broodnodige stamceldonor kunnen vinden. Omdat de kans zeer klein is dat een patiënt een geschikte donor vindt, is het van belang dat er volop donoren zijn. Om die reden hebben Matchis en Willem II nu de handen ineengeslagen.

Wens van overleden Serge Rossmeisl

Het idee voor een dergelijk initiatief leeft bij de club al langer, sinds het overlijden van Serge Rossmeisl. De Tilburger, fanatiek Willem II’er en directeur van de FBO (de belangenorganisatie voor clubs in het betaald voetbal) werd getroffen door acute leukemie, bij hem sloeg de transplantatie uiteindelijk niet voldoende aan. Hij stierf in oktober 2022, waarna zijn weduwe Loeke en Willem II de handen ineen sloegen.

Dat heeft geresulteerd in de actie van vrijdagavond, onder het motto ‘Matchday is Matchisday’. ,,Serge kon vanwege zijn gezondheid niet meer naar Willem II, maar hoopte dat zijn club na zijn overlijden alsnog een wens in vervulling kon laten gaan: Matchis helpen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genezen of ook bonustijd gegund is. Die wens laten we ter nagedachtenis aan Serge in vervulling gaan”, zo laat de club weten in een statement.

Boodschap van Thijs Slegers

Matchis en het belang van stamceldonatie kwamen vorige week uitgebreid in het nieuws, dankzij een emotionele oproep van PSV-perschef Thijs Slegers. De ex-journalist werd in 2020 ook getroffen door acute leukemie en onderging een stamceltransplantatie, maar liet onlangs weten dat hij niet meer te behandelen is. Maar, zo deed hij direct een oproep: ,,Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!” De boodschap van Slegers kreeg volop aandacht en zorgde ervoor dat zich inmiddels al ruim 4200 nieuwe donoren zich hebben ingeschreven bij Matchis.

Verschillende acties

Willem II draagt tegen FC Dordrecht speciale shirts, met op de voorkant het logo van Matchis, dat voor de gelegenheid de plek inneemt van AVEC, in deze derde periode de shirtsponsor van de Tilburgers. Die door de spelers gedragen tenues zullen na afloop geveild worden via MatchWornShirt.com. Ook zal er in en rondom het stadion gecollecteerd worden voor de stichting.

Hieronder de oproep van PSV-perschef Thijs Slegers. Zelf ook stamceldonor worden? Dat kan via deze link. Een bedrag doneren aan Stichting Matchis kan via deze website.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.