Willem II zegt vier contracten formeel op, sportieve vraagtekens hangen boven Tilburg

Stoere Kerels | ‘Willem II heeft meer kwaliteit in huis dan NAC’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 31 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV. De belgast in deze aflevering is Robert Braber, oud-speler van Willem II die NAC ooit de das omdeed met een doelpunt in de laatste minuut.