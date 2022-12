Willem II wint in besloten oefenduel op kletsnat trainingsveld van eredivisionist Excelsior

Flinke schade en fooienpot gestolen bij inbraak Kiosk in Spoorpark Tilburg, camerabeel­den verspreid

TILBURG - In de kiosk van het Spoorpark in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De daders gingen ervandoor met de fooienpot en lieten flinke schade achter. Via sociale media deelt de eigenaar daarom camerabeelden en doet ze een beroep op getuigen.

27 december