Willem II-trainer Robbemond: ‘Iedere thuiswedstrijd is een feestje, dat is genieten’

Variëren

Over de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven was Robbemond in grote lijnen tevreden. ,,Je moet het eigenlijk wel eerder beslissen. Dat hebben we dit seizoen heel vaak gehad. Je houdt je tegenstander in leven. Gelukkig maakten we nu wel de 2-0. Maar we hadden wel zes of zeven keer kunnen scoren, we hebben ongelooflijk veel gecreëerd. Veel meer dan we daarvoor deden. We zijn met meer mensen in de zestien, variëren in de aanvallen. Dat gaat prima. Dan kunnen doelpunten eigenlijk niet uitblijven. Al had die tweede wel wat eerder mogen vallen.”