Willem II pakt door: Dani Mathieu is het derde talent dat een nieuw contract ondertekent

In tegenstelling tot zijn twee (iets) jongere teamgenoten die deze week een nieuw contract ondertekenden, heeft Mathieu al aardig wat ervaring in het eerste elftal van Willem II. Hij zat dit seizoen tijdens 22 van de 29 duels in de Keuken Kampioen Divisie bij de wedstrijdselectie, 14 keer mocht hij ook daadwerkelijk invallen. Sterker nog: hij maakte ook al zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. In het thuisduel met FC Eindhoven (3-0) op 6 februari schoot hij de 2-0 binnen, al werd die poging nog wel flink van richting veranderd.