Willem II-nieuwkomer Behounek werd als peuter geadopteerd: ‘Mijn biologische moeder voetbalde, misschien heb ik haar talent’

24-jarige Italiaan overleed na bezoek aan Awakenings in Hilvaren­beek, mogelijk door drugsge­bruik

TILBURG - Een 24-jarige man uit Italië is kort na een bezoek aan het Awakenings Festival in Hilvarenbeek in een ziekenhuis in Tilburg overleden. Dat bevestigen de politie en de gemeente Hilvarenbeek. Er wordt rekening gehouden met drugsgebruik als doodsoorzaak.