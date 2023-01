Willem II-middenvelder Crowley rondt transfer naar ‘The Shrimps’ af: ‘Ik heb het Engelse voetbal gemist’

Udenhouts gezin komende maanden dakloos na felle brand: ‘Alles binnen is zwart’

UDENHOUT – Nog geen drie maanden had een 38-jarige Udenhouter zijn nieuwe motor. Sinds zaterdagavond is er vrij weinig meer van over, net als van onder meer de hele keuken. De felle brand in de garage zorgt ervoor dat het gezin met drie kinderen de komende maanden in elk geval niet meer in hun huis in kan.

8 januari